Zweimal knapp das Treppchen verpasst

Starke Konkurrenz

Wie stark die Konkurrenz im „Ländle“ ist, sah man daran, dass man für den sechsten Platz immer noch 43,02 Meter benötigte. Positiv für die Igersheimer war, dass sich diesen Platz Sophie Stumpf sicherte. Der Sieg ging klar an Lea Braunnagel (Baden-Baden) mit 50,66 Metern. Dass die Quali-Weite für die Deutschen Meisterschaften im Diskus bei 40 Metern liegt, unterstreicht die Dichte in Baden-Württemberg. Auf das Treppchen schaffte es Sophie Stumpf im Kugelstoßen. 13,64 Meter gleich im ersten Versuch brachten ihr die Medaille ein. Lea Riedel (LG Filder) siegte mit 14,90 Metern.

Nicht so gut lief es für Melissa Hofmann über 400 Meter Hürden. Sie kam zwar gut in den Lauf und über die ersten Hürden, in der Folge lief es aber nicht mehr so wie geplant. Die Kraft lies nach und so wurden die letzten 100 Meter zum Kampf. Mit 67,77 Sekunden belegte Melissa Hofmann den vierten Platz. Alle drei starten Ende des Monats in Rostock bei den Deutschen Meisterschaften und wollen dort Ergebnisse im Bereich ihrer Bestleistungen erzielen. hl

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.07.2018