Zweiter Akt ALBA gegen Bayern: München unter Druck

Anzeige

Berlin (dpa) - Nach dem Krimi zum Auftakt steht im Final-Showdown um die deutsche Basketball-Meisterschaft das richtungsweisende zweite Duell zwischen ALBA Berlin und dem FC Bayern an.

Der Hauptstadtclub will am Donnerstag vor heimischer Kulisse den zweiten Sieg feiern. Die Münchner stehen bereits früh unter Druck und brauchen eine Leistungssteigerung zum Ausgleich in der Best-of-Five-Serie. Das Wichtigste zum Duell der beiden Erzrivalen im Überblick:

LEHREN: Beim 106:95 nach Verlängerung im ersten Spiel überzeugte ALBA unter anderem mit einer überragenden Trefferquote von der Drei-Punkte-Linie und versenkte 16 von 25 Versuchen aus der Distanz. Kaum zu stoppen war der Litauer Marius Grigonis, der 30 Punkte erzielte - in der Overtime allerdings nach fünf Fouls zuschauen musste. Dennoch gibt sich der Flügelspieler bescheiden. «Sie wissen, wer die wichtigsten Spieler in unserem Team sind», sagte Grigonis. «Das sind vor allem Peyton Siva und Luke Sikma. Beide haben mich und Spencer Butterfield immer gut in Szene gesetzt.»