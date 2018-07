1000 Euro für Tiere in Not

Anzeige

In diesem Jahr verkauften die „Helfer für Tierseelen in Not“ ihre Torten und Kuchen beim Gartencenter Beier im Viernheimer Weg. Das Ziel: möglichst viel Geld für die Kastration von Hunden und Streunerkatzen an die Organisation „Tiere im Quadrat“ wie auch an den gemeinnützigen Tierschutzverein in Österreich, BCD, zu spenden. Den Erlös beim Verkauf rundete die Organisation „Helfer für Tierseelen“ auf 1000 Euro auf. „Wir freuen uns mit Hilfe aller Spender, einen kleinen Beitrag zur Bekämpfung des Elends vieler Straßenhunde leisten zu können“, so Anke Grehl von der Organisation.

Imker informiert über Bienen

Bei diesem Kuchenverkauf, der wie immer gerne von Andreas Beier vom Gartencenter unterstützt wurde, ging es nicht nur um Hunde, sondern auch um Bienen. Imker Achim Jäger aus Sandhofen war mit seiner Ehefrau Katharina und Tochter Nathalie mit einem Info- und Verkaufsstand anwesend. Der Imker erzählte den Kunden ganz genau, wie sich so ein Bienenvolk zusammensetzt und was dieses Volk alles leistet, damit man den Honig gewinnen kann.

Tochter Nathalie ist mit dreizehn Jahren die erste jugendliche Imkerin mit eigenem Bienenvolk, das in der „Erle“, einem Gebiet auf dem Scharhof, angesiedelt ist. Damit die Bienen immer die richtige Nahrung, den Nektar, finden, empfiehlt Jäger Küchenkräuter, Lavendel, Narzissen oderandere Frühblüher – aber keine gefüllten Blumen wie zum Beispiel Geranien – zu pflanzen. eng