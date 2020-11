27-jähriger Mann von Unbekanntem überfallen

Neckarstadt.Ein 27-Jähriger ist am Donnerstagabend im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt von einem Unbekannten überfallen worden. Das Opfer wurde nach Auskunft der Polizei kurz nach dem Betreten eines Lebensmittelmarktes in der Mittelstraße vom Täter an der Schulter gepackt. Der Unbekannte habe ihm ein Mobiltelefon aus der Hand gerissen und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Dabei soll der Unbekannte im Ärmel seiner Jacke versteckt ein Messer getragen haben.

Der Mann soll 1,80 Meter groß und maximal 26 Jahre alt gewesen sein, ein südosteuropäisches Erscheinungsbild gehabt und gebrochen Deutsch gesprochen haben. Bekleidet war der Mann während der Tat mit einer schwarzen Lederjacke und Bluejeans sowie einer schwarzen Wollmütze.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/ 174 4444 zu melden.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.11.2020