360-Grad-Rundgang: 89 Stationen in Mannheim entdecken

Mannheim.Entdecken Sie Mannheim auf besondere Art und Weise. Im Rahmen unserer Serie „Mein Viertel“, die ab Freitag, 9. August, Stadtteilausgaben des „MM“ erscheint, haben wir an dieser Stelle einen 360-Grad-Rundgang veröffentlicht. Hierbei können Sie sich an 89 Orten der Quadratestadt begeben – und sich vor Ort bei bestem Wetter in 360-Grad umschauen. Hierbei können Sie altbekannte Orte in Mannheim

...