400 Dampfnudeln zum Empfang

In eine Markthalle verwandelt hat sich das Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Feudenheim: Zum zehnten Mal feierten die Landfrauen dort ihren Herbstmarkt. Möglicherweise aber zum letzten Mal, denn das evangelische Gemeindehaus soll innerhalb der nächsten Jahre einem Neubau weichen. „Wir können zurzeit nicht sagen, ob wir nächstes Jahr wieder hier feiern können. Zum Glück sind wir im Vereinsheim der Steuben untergekommen“, sagte Ingrid Heller vom Vorstandsteam. Am Bonhoeffer-Haus hängen jedoch viele Erinnerungen an Feste wie die Weihnachtsfeier.

Trotz der ungewissen Zukunft ging es munter zu auf dem Herbstmarkt, die Besucher wurden mit einem Dampfnudelempfang (anstatt Sekt) begrüßt. „Wir haben für heute 400 Dampfnudeln und 38 Kuchen vorbereitet“, sagte Heller. Außer dem gemütlichen Beisammensein mit Essen und Trinken gab es mehrere Verkaufsstände. Die Landfrauen boten selbstgemachten Senf, Brotaufstrich oder Teigwaren an – alles Bio, mit natürlichen Inhaltsstoffen und verpackt in so wenig Plastik wie möglich. „In der Marmelade haben die Landfrauen Äpfel und Quitten aus dem eigenen Garten verarbeitet“, sagte Christine Metz, die den Stand betreute.

Aus Holz gedrechselte Gegenstände gab es am Stand von Hobbyschreiner Albert Michael Veyel. „Wir haben heute gut verkauft, vor allem die Kugelschreiber mit Holzhülle. Die Leute nehmen erst einmal für sich selbst etwas mit, später bestellen sie dann Weihnachtsgeschenke nach“, sagte Vanessa Veyel, Tochter des Inhabers. „Mein Opa hatte früher eine Schreinerei in Alt-Feudenheim, mein Vater hat sie hobbymäßig übernommen. Aber auch Opa macht noch einiges Handwerkliches.“

Kürbisse mit Comic-Gesicht bemalt

Mit einem Stand der Boutique Anna W., an dem man Kleidung kaufen konnte, war ein weiteres Feudenheimer Geschäft vertreten. Der Halloween-Boom der vergangenen Jahre kommt Catherine Hänle sehr gelegen, denn sie verkaufte selbst bemalte Kürbisse, die eine Art Comic-Gesicht bekommen hatten. „Ich habe Bemalen von Kürbissen in den USA kennengelernt und mein eigenes System entwickelt. Die bemalten halten länger als die, in die Gesichter geschnitzt werden. Heute habe ich schon gut verkauft.“

Weitere kleine Geschenke, wie selbst genähte Kirschkern-Kissen, Lavendelsäckchen, Schmuck, Keramik oder witzige Strohpuppen am Stand der katholischen Sozialstation gab es zu kaufen. So hatten die Besucher die Möglichkeit, zwischen zwei Tassen Kaffee (oder zwischen zwei Dampfnudeln) einen Einkaufsbummel zu machen.

