70 Künstler präsentieren ihre Werke

Die Freie Kunstakademie Mannheim (FKAM) hat in der Vergangenheit schon mit mehreren Ausstellungen ihrer Schüler kulturelle Farbtupfer in der Östlichen Innenstadt gesetzt. Bei der Eröffnung der diesjährigen Sommerausstellung präsentierten 70 Künstler, vom Erstsemester bis zur Abschlussklasse, sich und ihre Werke.

Viele Kunstinteressierte waren zur Eröffnung der hochkarätigen Ausstellung in die Räumlichkeiten der Akademie im Herschelbad gekommen, um sich über die neuesten Trends der Mannheimer Kunstszene zu informieren. Akademie-Leiterin Juliane Huber führte als Hausherrin die Vernissage-Gäste mit einem kompakten Vortrag in die Ausstellung ein. „Die vielfältigen künstlerischen Ansätze in diesem Jahr sind besonders groß – alle Sparten sind vertreten“, erklärte sie.

Die Studenten hätten sich in einer von den Dozenten geförderten Offenheit intensiv mit den Themen auseinandergesetzt. Anschließend waren die Besucher zu einem Rundgang durch die Ateliers der verschiedenen Klassen eingeladen. Und seit vielen Jahren hat dieser Rundgang nichts von seiner Faszination und Aktualität eingebüßt. Zur Sommerausstellung 2019 wurden die Klassenräume und das Treppenhaus im Herschelbad wieder zu Ausstellungsräumen, in denen die Studierenden Einblicke in ihre Arbeit gaben. Überwiegend Malerei, aber auch einige Skulpturen fanden sich in der Ausstellung. Farbenfrohe, hintergründige und witzige Arbeiten waren zu sehen.

Die Studierenden der Kunstakademie haben sich mit Themen wie Schrift (Christina Detmers Tagebücher und Anleitung zum Glücklichsein), Form (Cordula Hilgerts Reihe „Morphologie“) oder Erinnerungskultur (Martin Klyks „tranitus“ – weiß bemalte, fluoreszierende Totenmasken) künstlerisch auseinandergesetzt und sie in eine individuelle, zeitgemäße Sprache überführt – der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Man traf auf eine bunte Mischung aus häufig gegenständlicher Malerei, Fotos, Videos und Objekten aller Art, wie die verfremdete, mit Aussagen zur traditionellen Frauenrolle bemalte Aussteuer-Bettwäsche (Birgit Jung), ein Riesentintenfisch aus Fahrradschläuchen (Fritzi Hausmann) oder eine Installation aus Knöpfen in einer Glasvitrine (Christine Drskei).

Musik auf historischen Trommeln

Eine faszinierende Synthese aus Malerei und Metallobjekten aus Alt und Neu präsentierte Absolventin Myroslava Shevchuk. Musik ertönte aus Joana Kims Atelier – dort spielte die Gruppe „Süßer Regen“ auf historischen Trommeln. Beim Gang durch das Gebäude der Freien Akademie Mannheim standen die angehenden Künstler den manchmal etwas ratlosen Besuchern Rede und Antwort zu ihren Ausstellungsstücken. Zudem hatte die FKAM wieder eine Sommermappe erstellt und ganz neu: ein Magazin.

