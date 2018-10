„Ängste der Eltern sind groß“

Es ist ein großes Thema für die Eltern kleiner Kinder. Bekommen sie einen Kita-Platz? Und wenn ja, wo? Müssen sie weite Wege in Kauf nehmen? Haben Krippenkinder die Chance, in der gleichen Einrichtung im Anschluss einen Kita-Platz zu bekommen? „Ich bekomme jeden Tag die Ängste der Eltern mit“, sagte Kerstin Helmling, die Leiterin des Eltern-Kind-Zentrums Speckweg auf dem Waldhof, bei der jüngsten Sitzung des Bezirksbeirats – zu der auch die Käfertaler und Sandhofer Kollegen eingeladen waren.

Insbesondere 2019, wenn nach dem Sommer die Evangelische Kita Wiesbadener Straße schließe, werde die Situation „sehr kritisch“ werden. Sehr kritisch sieht es nach Ansicht vieler Bezirksbeiräte aber schon jetzt aus. Eine Betreuungsmöglichkeit in Wohnortnähe ist nach Ansicht von Gudrun Müller (Freie Wähler/Mannheimer Liste) „eine kleine Rarität“. Sie würde sich wünschen, wenn zumindest „die, die hier wohnen, einen Platz bekommen“.

Die Wege werden in Zukunft noch weiter werden, das ist nach Ansicht von Stefan Höß (SPD) absehbar. Das liegt insbesondere an den Plänen der evangelischen Kirche. Weil sie mehrere stark sanierungsbedürftige Immobilien hat, möchte sie einige aufgeben und dafür an zentraler Stelle neu bauen. So sollen voraussichtlich bis Ende 2020 die zwei Gruppen an den Standorten Rottannenweg und Hessische Straße geschlossen werden und in die Abendröte ziehen. Dort, so Steffen Jooß von der Kirchenverwaltung, entsteht nahe der Auferstehungskirche ein Neubau, der zusammen mit dem umgebauten Pfarrhaus vier Gruppen beherbergen soll.

Weitere Wege

Die Zahl der Plätze bleibt dabei zwar insgesamt gleich, aber die jeweiligen Strecken werden länger. „Die Hessische Straße liegt günstig für die, die im näheren Umfeld wohnen und arbeiten“, stellt Stefan Höß fest. Es sei doch „nicht logisch“, dass zukünftig Kinder stattdessen „durch die Stadt fahren müssen“. Von der Schließung dieses Standorts betroffen sind auch Käfertaler Kinder, die im „Grenzgebiet“ wohnen, merkte Melanie Seidenglanz (SPD) an.

Wie an vielen Stellen auf dem Waldhof und in Käfertal gebe es gerade in diesem Bereich eine „erhebliche Nachverdichtung“ – sprich, es entstehen neue Häuser und Wohnungen. Das ist in den Augen der Bezirksbeiräte überhaupt ein großes Problem. Die Schaffung neuer Kita-Plätze halte mit dem Zuzug von Familien in keiner Weise Schritt. Seidenglanz spricht deshalb für viele Kollegen, als sie einen „runden Tisch für Käfertal, Gartenstadt und Waldhof“ fordert, um Problemlösungen zu besprechen. Einen solchen runden Tisch für einzelne Bezirke lehnt die Stadtverwaltung allerdings ab, das macht der kommissarische Jugendamtsleiter Peter Schäfer deutlich. Die Verwaltung müsse die gesamte Stadt im Auge behalten. Schäfer verweist auf das Ausbauprogramm, in das bis zum Jahr 2021 insgesamt 30 Millionen Euro fließen und 760 neue Krippen- und Kitaplätze geschaffen werden sollen.

Zu diesem Programm gehört der Ausbau des Friedrich-Ebert-Kinderhauses, geplant allerdings erst ab 2021. Dort sollen laut Schäfer „dreieinhalb neue Gruppen entstehen“. Eineinhalb trügen der Entstehung der Neubaugebiete Rechnung, die beiden anderen dienten als Kompensation für die gegenüber liegende Wiesbadener Straße. Sie schließt allerdings bereits 2019. Deshalb müsse es „zunächst eine Übergangslösung an einem nahegelegenen, noch zu bestimmenden Standort geben“, teilte die Stadt auf Anfrage mit.

So oder so reicht das nach Ansicht von Konrad Schlichter (CDU) nicht: „Wir haben im Mannheimer Norden eine ausgesprochen angespannte Situation.“ Deshalb solle man im Grenzgebiet zwischen Waldhof und Käfertal auf dem Terrain der ehemaligen Theodor-Heuss-Schule zwischen Korbangel, Neues Leben und Sybilla-Merian-Straße auf die „Option Kinderhaus“ zurückgreifen und sie „schleunigst in Gang setzen“. Das Gelände sei dort schließlich vorhanden. Die Verwaltung will auf diese Option einstweilen nicht zurückgreifen. In Käfertal sehe die Ausbauplanung fünf neue Krippen- und zwischen sieben und neun neue Kiga-Gruppen auf Franklin vor. Für weitere Kitas stünden im laufenden Haushalt keine Mittel bereit.

Beirätin Martina Klein (CDU) schlägt vor, bei möglichen Beratungen im Norden die evangelische Kirche mit ins Boot zu holen. Bei ihren Einrichtungen gibt es den größten Umbruch. Nach Ansicht von Klein „ist die Kirchenseite offen dafür, dass eine Lösung gefunden wird“. Das sieht Sitzungsleiter Roland Weiß (Freie Wähler/ML) ähnlich. Möglicherweise könne erreicht werden, dass bereits geplante „Schließungen noch einmal überdacht werden“.

