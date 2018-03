Ärger über fehlende Parkplätze

Anzeige

Positive Nachrichten bestimmten den Auftakt des 13. Bürgertreffs. „Es kommen weiter Touristen in unser Quartier“, betonte Jürgen Kurtz, Sprecher der Bürgerinitiative Waldhof-West. Dank der Seppl Herberger-Gedächtnisstätte auf dem Stadtteilplatz nähmen Besucher auch weite Wege zur Besichtigung des Alten Waldhof in Kauf. Dazu komme die integrative Wirkung für die Bewohner des Stadtteils, meinte Kurtz in seinem Bericht in der Johannes-Gutenberg-Schule. Vandalismus gebe es bisher nicht. Auch wenn er sich darüber keine Illusionen mache, wie der Sprecher eingestand.

Als ärgerlich empfinden viele der Besucher die geplanten Verkäufe von Flächen rund um das Spiegelfabrikgelände der Firma St. Gobain. Weder Anwohner noch Mieter der Wohnungen auf den betroffenen Flächen seien informiert worden, machte Kurtz deutlich. Seit einem Jahr sei er schon an dem Thema dran: „Nach vielem Nachhaken wurden uns die geplanten Grundstücksverkäufe inzwischen auch offiziell bestätigt.“ Eigentlich sollte eine im Vorfeld des Bürgertreffs eingeplante Sitzung im AUT-Ausschuss mehr Details ans Licht bringen. Das Thema sei aber auf den April vertagt worden. Es gehe bei insgesamt drei Teilflächen um mehrere Hektar. Auf dem vier Hektar großen Areal hinter der Waldschule soll, so die neuesten Informationen, ein Baumarkt angesiedelt werden. „Es heißt immer, St. Gobain verkauft aufgrund der Bodenbelastungen kein Gelände“, erinnerte Kurtz.

„Fakten geschaffen“

Die Fabrik teile die sich eigentlich zusammengehörig findenden Stadtteile Luzenberg und Waldhof. Inzwischen seien Bodenproben entnommen und dafür genehmigte Bäume gerodet worden, berichtete Kurtz. Verhandlungen zwischen der Firma und der Stadt hätten bereits im Frühsommer stattgefunden, „wie sich jetzt herausgestellt hat“, wie er erklärte: „Damit sind Fakten geschaffen worden.“ Man müsse doch die Leute informieren, „was auf ihren Stadtteil zukommt“, kritisierte Kurtz. Ein starkes Argument habe er dennoch. Der insgesamt 30 Hektar große Flächenverbund diene 77 gezählten Vogelarten als Lebensraum. Positiv sei, dass die Verwaltung endlich den Brunnen in der Passarelle in Stand gesetzt habe. „Dafür ein herzliches Dankeschön an den zuständigen Fachbereich“, so der Sprecher der Bürgerinitiative.