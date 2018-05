Ärger über Hundekot und schlechte Spielplatzsituation

Anzeige

Ein Aspekt, bei dem sie nicht weitergekommen seien, bekannte Götz, sei die Verschmutzung des Gehweges hinter Lidl. Doch inzwischen sei geklärt: Lidl sei für die Pflege zuständig. Die Stadt habe die Firma angeschrieben, ihrer Reinigungspflicht nachzukommen. Was die Anwohner ärgert, ist der Unrat rund um die Häuser, in denen Studenten wohnen. Eisenhauer versprach, sich an das Studierendenwerk zu wenden.

Ein weiteres Thema, das sie demnächst beschäftigen werde, sei die Buslinie, sagte Götz. Nach ursprünglicher Planung der Rhein-Neckar Verkehrsbetriebe sollte der Bus durch die Radrennbahn und die Johann-Weiß-Straße in den Ulmenweg fahren. Nachdem sich die Bewohner beschwert hätten, sei der Bus als Kompromiss vom Ulmenweg in die Johann-Weiß-Straße und nach einem Carrée wieder in den Ulmenweg gefahren. Doch inzwischen sei das Gelände anders bebaut. „Die Entscheidung galt für drei Jahre, dann wollte die RNV noch mal überlegen“, so Götz. Deshalb gebe es nun eine Befragung. ost

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.05.2018