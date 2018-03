Öffnungszeiten der Stadtbibliotheken

Anzeige

Während der Osterferien gelten für die Stadtbibliotheken zum Teil geänderte Öffnungszeiten. Die Zentralbibliothek im Stadthaus N 1 sowie die Kinder- und Jugendbibliothek im Dalberghaus bleiben am 31. März geschlossen. Die Zweigstelle Feudenheim ist vom 3. bis 7. April geschlossen. Die Zweigstelle Vogel-stang hat eingeschränkte Öffnungszeiten am 26., 28., und 29. März sowie am 4. und 5. April, jeweils von 12 bis 16 Uhr. In der Zweigstelle Käfertal gelten während der gesamten Osterferien die üblichen Öffnungszeiten. Vom 27. März bis 6. April bedient der Bücherbus die Haltestellen in den Stadtteilen nicht. lr