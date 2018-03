Ökumenischer Weltgebetstag

Anzeige

Surinam steht im Mittelpunkt des ökumenischen Weltgebetstags am Freitag, 2. März, dazu finden Gottesdienste in mehreren Gemeinden statt. Was die Veranstaltung in Sandhofen angeht, ist uns ein Fehler unterlaufen, den wir zu entschuldigen bitten. Sie findet nicht um 18 Uhr in St. Bartholomäus, sondern um 19 Uhr im Saal der Griechisch-Orthodoxen Gemeinde, Scharhofer Straße 17, statt. Anschließend ist gemütliches Beisammensein. Surinam liegt an der Küste im Nordwesten Südamerikas und ist mit rund 164 000 Quadratkilometern weniger als halb so groß wie Deutschland. Die rund 540 000 Einwohner haben afrikanische und indische, indigene und javanische, europäische und chinesische Wurzeln. Die Lieder, Gebete und Texte der ökumenischen Gottesdienste stehen unter dem Titel „Gottes Schöpfung ist gut!“ Sie erzählen von ihrem Land, den Hoffnungen und Schwierigkeiten der Menschen. Dazu gehört etwa die hohe Quecksilberbelastung durch den Abbau von Gold. red