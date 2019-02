Abend über den Autor Amoz Oz

Die evangelische Johannisgemeinde lädt für Montag, 25. Februar, um 19.30 Uhr, zu einem Literaturvortrag im Pfarramt in der Windeckstraße 1 ein. Das Thema des Beitrags ist „Der Perfekte Frieden? – Ein Abend über Amoz Oz (1939-2018)“. Das Werk des israelischen Schriftstellers, Journalisten und Intellektuellen umfasst eine Reihe von Romanen, Erzählungen, Essays und Kinderbüchern, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden und ihn zum meistübersetzten israelischen Autor machen. Der Vortrag soll auch als Einstimmung auf den Literaturgottesdienst am Sonntag, 10. März, um 11 Uhr, mit Pfarrerin Susanne Komorowski dienen. Alle Interessierten sind zum Zuhören eingeladen. bl

