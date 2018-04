Abend voller Spannung

Anzeige

Zu einem spannungsgeladenen Abend lädt die Zweigstelle Neckarau der Stadtbibliothek Mannheim alle Freunde gepflegter Unterhaltung ein. Der Abend wird den krimibegeisterten Gästen jede Menge aufreibenden Nervenkitzel bieten.

Der Krimiabend, der in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis der Wilhelm-Wundt-Bücherei organisiert wurde, findet am Mittwoch, 26. April, 19.30 Uhr, in der Zweigstelle Neckarau der Stadtbibliothek Mannheim statt. Der Eintritt zu der Veranstaltung in der Heinrich-Heine-Straße 2 ist frei.

Die Krimi- und Thrillerfans Iris Drobel und Claudia Gaukel stellen an diesem Abend ihre Lieblingskrimis vor und bieten bei einem Gläschen Sekt Kostproben aus aktuellen Büchern. red