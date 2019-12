Abenteuerliche Reise durch das All

Das Publikum hielt es nicht mehr auf den Sitzen, es feierte die Uraufführung des neuen Musicals „Singing Satellites“, das die Schüler des Musikprofils der siebten Klassen sowie die Mitglieder der Stomp-AG im Musiksaal des Moll-Gymnasiums präsentierten.

Seit 25 Jahren wird an der Schule einmal im Jahr ein neues Musicals präsentiert. Jeweils die Siebtklässler proben ein Stück ein und alle anderen unterstützen sie dabei. So war auch dieses Jahr. Kunstlehrer Enver Usufi war seit Monaten damit beschäftigt, Kulissen, Dekorationen und Bühnenbild zu bauen sowie zusammen mit den Eltern, fantasievolle Kostüme zu fertigen. Bereits in der sechsten Klasse hatten die Proben für das märchenhafte Musical begonnen.

Es stammt aus der Feder von Gerhard A. Meyer und Rob Salomon. Meyer, der Lehrer am Moll-Gymnasium war, schreibt seit mehr als 25 Jahren alle Musicals für die Schule. „Er kennt die Schule und schreibt immer viele Rollen rein für die Schüler“, erzählte Musiklehrer Frederik Diehl.

Mut zur Fantasie

Gespannt verfolgten die Zuschauer die Geschichte von den singenden Satelliten: Mit einem lauten „Booooom!“ wirft ein Sonnensturm den Satelliten Sam und seine Kollegen vom Satellitenhimmel aus der Bahn. Antennen, Sensoren, Bordcomputer – alles hinüber. Dafür fangen sie selber an zu denken und zu fühlen. Am Leben abseits der gewohnten Umlaufbahn finden sie schnell Gefallen und begeben sich auf eine abenteuerliche und gefährliche Reise durch das All.

In der Satelliten-Kontrollstation auf der Erde brennt derweil die Luft – und der Controller schickt schon bald die gefährlichen Killer- und Spionagesatelliten los, um die Ausreißer wieder einzufangen. Es geht um Freundschaft und den Mut zur Fantasie, um Freiheit und Zwänge, eine Liebesgeschichte und darum, man selbst zu sein.

Das Musical „Singing Satellites“ zog seine Zuschauer im voll besetzten Musiksaal bei der Uraufführung sowie zwei weiteren Abendaufführungen in seinen Bann. Hinter der Gemeinschaftsproduktion von mehr als 30 Schülern des Musikprofils der siebten Klassen unter der Regie von Frederik Diehl, unterstützt von Christiane Schmitt als Stimmbildnerin, sowie Schülerinnen der Stomp-AG unter der Leitung von Martina Kunze, stecken neben den bunten Kostümen, den traumhaften Bühnenbildern und der gewaltigen gesanglichen Leistung anspruchsvolle und aktuelle Themen.

Trompetensolo in der Pause

Auch die Idee, in den kleinen Umbaupausen die Darsteller der Satelliten-Kontrollstation, die per schwarz-weiß Film über die Leinwand flimmerten, zum Trompeten-Sound ihre Botschaft verkünden zu lassen, war super.

Ganz viel Spaß und Kreativität bewiesen die jungen Darsteller bei der Uraufführung. Wenn auch die Siebtklässler in den Sprechabschnitten des Musicals manchmal etwas zu schnell waren – bei den gesungenen Soli und Tanzeinlagen überzeugten alle, ob Satelliten und Kontroller (Siebtklässler des Musikprofils) oder Piraten (Stomp AG).

Insgesamt überzeugt die Darstellung, ergänzt durch Mitglieder der Big Band: Jabir Ungan (Gitarre) Zora Krieger (Bass) und Miguel Ganzales Ries (Schlagzeug) und Frederik Diehl (Piano) begleiteten die poppigen und auch leisen Songs sowie die getanzten Elemente. Donnernder Applaus für die Schüler war der Lohn.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019