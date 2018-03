Abenteuerreise durch das Möbelhaus

Anzeige

Natürlich ist Bach in seiner Schilderung mit Ehefrau Gerda unterwegs (die im Gegensatz zu ihm auch im wahren Leben so heißt). Gerda wird einerseits durch den Kakao gezogen: „Gerda, was willst du mit der Kresse aus Plastik? Grie’ Soß mache?“ Andererseits hat sie eindeutig die Hosen an: „Ich hab’ daheim viel zu sagen, aber nichts zu melden.“ Seine romantischen Gefühle zeigt Bodo seiner Frau, indem er „Ich liebe dich“ in den Staub auf der Kommode schreibt oder den Abwasch ans Bett bringt. Von Treue hält er viel: „Ich würde Gerda nie verlassen, denn das würde sie glücklich machen. Das will ich nicht.“

Radio statt Studium

Äußerst kreativ ist Bodo Bach beim Erfinden von neuen Wörtern wie „Heimwerker-Alzheimer“ (beim Anblick des Bauplans vergessen, was es werden soll) – oder „Ikea-Tourette-Syndrom“ (wenn aufgrund eines Wutausbruchs Schrauben Tiernamen bekommen). Wenn das Publikum lacht, zeigt sich der Komiker zufrieden: „Dann hatte es einen Sinn, dass ich mein Studium abgebrochen habe.“ Tatsächlich studierte Robert Treutel in den 70er Jahren neun Semester Jura, bevor er es ohne Abschluss aufgab und sich ganz der Arbeit beim Hessischen Rundfunk widmete. „Gerda interessiert sich für Kunst, deshalb bin ich mit ihr zur Documenta nach Kassel gefahren. Da stehe ich nun vor einer Installation aus rotem Stahl – und Gerda meint, komm weiter, das ist der Feuerlöscher.“

Auch über berühmte Pechvögel denkt Bodo nach, zum Beispiel Vincent van Gogh, der „bettelarm in die Kiste“ wanderte, Noah, der nach einer „SMS von Gott“ zu Ikea fuhr und 50 Kisten Arche-Bausatz kaufte und Michael Collins, der bei der Mondlandung an Bord bleiben musste und „wie e dreggisch Sock’ in der Waschmaschin“ um den Mond kreiste.

Auch an Lebensweisheiten mangelt es in Bachs Programm nicht: „Erst, wenn eine Fliege auf deinen Hoden sitzt, wirst du lernen, Probleme gewaltfrei zu lösen.“

