Abfalleimer am Strandbad quellen über

Besonders ein Problem wird bei den Zuschriften der Bürger aber deutlich: Die Öffnungen der Abfallbehälter ist ihrer Ansicht nach eindeutig zu klein. Eva Teubert der Innenstadt zufolge würden weder Pappschachteln noch Flaschen oder andere „voluminösere Gegenstände“ hinein passen.

Größere Öffnungen seien nach Ansicht Klockows aber keine Option, da sich dann Vögel – wie beispielsweise Elstern oder Krähen – daraus bedienen könnten. Für Teubert ist der Schutz vor Tieren allerdings kein Argument. „Bei den Picknickhäuschen im Wald stehen große Körbe, in die jede Menge Müll hineinpasst und aus denen nichts herausgepickt werden kann.“ Auch für Rohé sind Krähe, Rabe und Co. nicht die Wurzel des Übel: „Ich zweifle daran, dass sie in der Lage sind, leere Vodka- oder Weinflaschen aus den Behältern zu ziehen.“ Bei einem Besuch vor Ort wird deutlich, dass besonders bei den Waldhütten deutlich weniger Müll auf dem Boden liegt – im Vergleich zum Uferbereich.

Ein Austausch der Eimer ist laut Klockow auch aus zwei anderen Gründen schwierig. Zunächst sei dies „eine Kostenfrage“ und Klockow befürchtet noch Schlimmeres: „Dann würde sich der Park zu einem Abladeplatz für größere Mengen an Müll entwickeln.“ Generell werde die Schuld gerne auf die Art der Mülleimer geschoben, wehrt er die Argumente ab und nimmt die Bürger stattdessen in die Pflicht, da die Eimer in erster Linie für Kleinmüll wie Taschentücher oder Kaugummis seien. „Für Freizeitmüll sind sie nicht ausgelegt. Wir müssen appellieren, den Müll mitzunehmen.“

Nächtliche Ruhestörung

„Wenn man die Polizei ruft, kommt sie meist viel zu spät, manchmal gar nicht“, seufzt Sabine Riedel, „und selbst wenn sie kommen, ist das Problem am nächsten Tag wieder da“. „Das Problem“, damit meint die 52-jährige die nächtliche Ruhestörung durch junge Leute, die es sich in der Lindenhofer Parkau gemütlich machen. Insbesondere die Bänke nahe der Heiligenbergstraße seien hoch frequentiert, so Eheman Roland Riedel (57): „Es fängt um 22 oder 23 Uhr an, und geht dann bis eins oder zwei“. Fatal, wenn man wie die beiden Riedels früh morgens zur Arbeit muss. Sabine Riedel: „Am liebsten wäre uns, wenn die Bänke einfach entfernt würden – ältere Menschen setzen sich da sowieso nie hin“.

