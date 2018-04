Abschied voller Freude

Anzeige

„Das ging ja in Sekundenschnelle“, lautete das Fazit einer Mutter, die ihre kleine Tochter beim Sommertagszug begleitet hatte. Der Kleinen blieb noch nicht einmal Zeit, die Brezel von ihrem Stecken zu nehmen und genüsslich daran zu knabbern – da war der Winter schon vertrieben. Die Feuerwehr hatte den Niederbrücklplatz abgesperrt, damit ja nichts anbrennt, was nicht in Flammen aufgehen sollte. So geschah es denn auch – „Strih, Strah, Stroh der Summerdag is do. Der Sommer und der Winter, das sinn Geschwisterkinder,

Summerdag. Staab aus, blost em Winter die Aage aus. Strieh strah Stroh, der Summerdag is do“, erklang es ein letztes Mal aus den vielen Kinderkehlen, die sich auf dem Platz versammelt hatten und das Spektakel beobachtet haben.

Zuvor war der Zug ganz pünktlich am Marktplatz gestartet. Vorneweg ein Schneemann, der auf dem von einem Traktor gezogenen Wagen die muntere Schar betrachteten, die dem Winter ein letztes Geleit gaben. Unterwegs erklangen Lieder wie „Winter ade, scheiden, tut weh“ oder die Ankündigung des Frühlings mit „Kuckuck, Kuckuck, ruft’s aus dem Wald“. Die Dannstadter Musikkapelle bot – immer im Takt der eigenen Schritte – ein breites Spektrum an Kinderliedern.