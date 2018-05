Abstimmung per Kopfnicken

Anzeige

Von 1710 bis 1736 hatte der italienische Komponist Pergolesi gelebt, somit war der südländische Künstler damals jung verstorben. Pergolesi starb am 16. März 1736 an Tuberkulose, eine Erkrankung der Lunge, seine Gebeine liegen im Franziskanerkloster der 82 000 Einwohner zählenden Kleinstadt Pozzuoli beigesetzt.

Im Verlauf der Darbietung stimmte das kleine Orchester mit Streichern, Tastenmusik und Gesang das Stück „My heart is in the Highlands“ von Komponist Arvo Pärt an. Für diese Nummer ging Mezzosopranistin Ursula Teichert hinter dem Publikum am Eingang der Markuskirche in Stellung: Als würde Teicherts Gesang durch dichten Nebel zu den Zuhörern dringen, so klang das Stück mystisch und geheimnisvoll.

Lob für Dichte an Orchestern

Im ausgeteilten Programmblatt druckten die Organisatoren des Konzertes „Salve Regina“ neben einem barocken Gemälde von Pergolesi auch ein Foto des greisen Arvo Pärt ab, der 1935 in Estland zur Welt gekommen war.

Vor wenigen Wochen reichte das Auswärtige Amt in Bezug auf die deutsche Theater- und Orchesterlandschaft einen bewerbenden Antrag ein für die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes. „Nirgendwo gibt es eine so hohe Dichte an Orchestern wie in Deutschland. Mannheim ist dabei ein besonderes Pflaster“, klärte Violinist Robert Plasberg nach dem Konzert auf, der entfernt mit dem ARD-Moderator Frank Plasberg verwandt ist.

Zum Abschluss stimmte das Orchester noch die Stücke „Da pacem, Domine“ und „Stabat mater“ an. Im nächsten Oktober wird das Streichquartett „Quartetto Mirtillo“ eine Konzertreise ins russische Sankt Petersburg unternehmen. hfm

