Abstrakte Werke

„Tausend Küsse tief“ heißt die Kunstausstellung, die vom Freitag, 26. April an im Best Western Steubenhofhotel, Steubenstraße 66, zu sehen ist. Anna und Jürgen Zahn stellen in ihrer insgesamt fünften Ausstellung in den letzten neun Jahren bis Anfang Juli 2019 ihre neuen Werke vor.

Anna Zahn, geboren 1962 in Nowo Pokrowka – heute Kirgisien lebt seit 40 Jahren in Deutschland – hat sich im Laufe der letzten 30 Jahren intensiv mit Malerei beschäftigt und in dieser Zeit die unterschiedlichsten Künstler- und Malkurse besucht. Über diesen Weg hat sie in den letzten Jahren ihren eigenen Malstil immer weiter entwickelt und perfektioniert. Jürgen Zahn, geboren 1961 in Hockenheim, ist ein Autodidakt und malt in unterschiedlichen Formen und mit verschiedenen Techniken mit kürzeren und längeren Unterbrechungen seit seiner Kindheit.

Die Vernissage zur Ausstellung ist am Freitag, 26. April, um 19 Uhr im Steubenhofhotel. has

