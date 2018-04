Adresse für mediterrane Gerichte

Anzeige

Freunde der „mediterrane saisonale Küche“ freuen sich, denn in Mannheim-Sandhofen hat Antonia Lo Vasco seit kurzem die Osteria „La Rustica“ eröffnet. Lo Vasco lebt seit 18 Jahren in Sandhofen. Er beliefert seit neun Jahren mit seinem Gastronomie-Service „Tutta frutta“-Restaurants in der Region. „Ich liefere nur beste Ware, die ich vom Mannheimer Großmarkt und auch aus Mailand und Verona bekomme“, erzählt er. Deshalb habe man auch im eigenen Lokal immer frische Produkte, erklärt Lo Vasco.

Große Fensterfront zur Straße

Als nun in der Schönauer Straße 3 die Geschäftsräume frei wurden, hat er mit seiner Ehefrau Agata die Chance genutzt, und ein eigenes Lokal eröffnet. Das „La Rustica“ strahlt typischen italienischen Charme aus, ist mit seinen rund 40 Plätzen nicht zu groß, aber sehr gemütlich. Die große Fensterfront zur Straße hin, kann in der wärmeren Jahreszeit geöffnet werden, so dass der Gast, wenn er möchte, wie in Italien, nahe am örtlichen Geschehen ist.

Sieben Personen kümmern sich in Küche und Service um das Wohl der Gäste – rasch und freundlich. Mittlerweile hat sich ein Kundenstamm entwickelt, so dass es ratsam ist, Plätze im Voraus zu reservieren. Neu ist ein Mittagstisch von Montag bis Freitag, 11.30 bis 14.30 Uhr, mit täglich wechselnden Gerichten. Selbstverständlich können die Speisen, nach Vorbestellung, auch abgeholt werden.