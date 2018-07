Ahlrichs-Schule bei NCT-Spendenlauf

Anzeige

Im Kampf gegen Krebs veranstaltet das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg (NCT) am Freitag, 13. Juli, einen Spendendalauf. Die Gretje-Ahlrichs-Schule in der Gartenstadt beteiligt sich daran mit insgesamt 59 Personen: 22 Schüler, acht Lehrer und 29 Spieler der U 17-Mannschaft des SV Waldhof. Alle machen sich auf den 2,7 Kilometer langen Rundkurs durch das Neuenheimer Feld. Dieser kann beliebig oft und in einer beliebigen Zeit gelaufen werden, so dass jeder mitmachen kann.

Die Schüler der Gretje-Ahlrichs-Schule trainieren gemeinsam mit ihren Lehrern seit mehreren Monaten im Sportunterricht für diesen Lauf. „Ihnen ist es wichtig, zu handeln und zu helfen“, betont die Schule. Im Vorfeld könne jeder die Spendenaktion unterstützen, heißt es in einer Mitteilung – auch wenn das gesetzte Ziel von 500 Euro bereits weit überschritten sei. „Über weitere Spenden freuen wir uns natürlich sehr“, schreibt die Gretje-Ahlrichs-Schule.

Wer helfen möchten, kann dies im Internet tun, indem er in seinen Browser die Adresse https://bit.ly/2KKHDzq eingibt und auf den Button „jetzt spenden“ klickt. bhr