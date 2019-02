Aktionstag im Mollgymnasium

Informationsstände, Vorführungen, Wettbewerbe, Mitmachaktionen sowie deftige und süße Gerichte: Das Moll-Gymnasium an der Feldbergstraße 16 im Niederfeld bietet interessierten Eltern und Kindern am Samstag, 23. Februar, Einblicke in seine schulischen Angebote.

In der Zeit von 9.45 Uhr bis 14 Uhr finden Aufführungen im Musik- und Sportbereich statt. Die Fachschaften Latein und Französisch laden zum Schnupperunterricht ein. Die Fächer Chemie und Physik zeigen beeindruckende Shows. Und es gibt zahlreiche Möglichkeiten für Mädchen und Jungs, an Aktionen mitzumachen.

Die Schüler haben ein breites Angebot an Speisen und Getränken vorbereitet. Außerdem beantworten Schulleitung, Elternbeirat und Förderverein Fragen. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.02.2019