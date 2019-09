Aktionswoche der Frauengemeinschaft

Die Katholische Frauengemeinschaft von St. Josef lädt im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche unter dem Motto „Macht euch stark für eine geschlechtergerechte Kirche – Frauen in alle Weiheämter“am Mittwoch, 25. September, von 10 bis 12 Uhr an ihren Stand auf dem Meeräckerplatz beim Markt ein. „Wir wollen viele Menschen gewinnen, die Anliegen der kfd und die Forderung nach einer geschlechtergerechten Kirche zu unterstützen. Dazu werden wir Infomaterial verteilen und eine Unterschriftenaktion durchführen. Diese Unterschriftenlisten werden dann der deutschen Bibschofskonferenz zugeführt“, sagt Mitorganisatorin Beate Diehl.

Außerdem will die kfd von St. Jakobus nach dem 9.30 Uhr Gottesdienst am Sonntag, 29. September und beim Herbstfest der kfd am 15. Oktober für die Aktion Unterschriften sammeln. mai

