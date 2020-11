Als der Löwe im Norden brüllte

Der Gastwirt Philipp Sommer erfüllte sich einen Traum: Im Jahr 1930 ließ er dort, wo heute der Vogelpark am Karlstern zuhause ist, einen „neuzeitlichen Tierpark“ errichten. Sechs Jahre später wurde daraus die „Boichsche Tierschau“: Im Käfertaler Wald lockten damals Affen, Bären und sogar Löwen die Besucher an, weiß der Hobby-Historiker Klaus Schillinger. Der Waldhöfer erinnert mit seinem neuen Kalender für das Jahr 2021 auch an diese Zeit, bringt jedoch viele weitere Ereignisse oder Bauten aufs Papier.

„Ich finde es toll, wenn ich bei der Recherche so tolle Geschichten ausgraben kann“, sagt Schillinger über sein Kalender-Projekt. Auf jedem Blatt stellt er historische Bilder den aktuellen Ansichten gegenüber. Mal sind es Eindrücke der Firma Bopp & Reuther, auf einer anderen Seite ist es der Gartenstädter Freyaplatz oder der Bahnhof Waldhof. Der Monat Mai thematisiert die Luzenbergstraße, der Juni die Zellstofffabrik (heute Essity), der August das Seppl-Herberger-Stadion am Alsenweg.

Ausführliche Informationen

Doch es geht nicht nur um die bloße Gegenüberstellung von Bildmaterial. Denn zu den Fotos stellt er ausführliche Informationen. Im September ist beispielsweise zu lesen, dass der exotische Tierpark, in dem die beschriebenen Löwen und Affen lebten, 1956 geschlossen wurde. Trotzdem ist der Karlstern auch heute noch beliebtes Ausflugsziel: Im Wildgehege leben inzwischen nordamerikanische Bisons, Damwild und Mufflons. Es gibt Wildschweine, Rotwild und den Vogelpark. Die Bilder und Informationen entnimmt Klaus Schillinger aus seinem großen Archiv mit unzähligen historischen Aufnahmen.

Nord-Stadtteile im Zentrum

Es ist der dritte Kalender, den der Journalist auf die Beine gestellt hat. In den Vorjahren hatte der Waldhöfer gemeinsam mit Studenten der Fakultät für Sozialwesen an der Hochschule Mannheim daran gearbeitet – ein Projekt, das es im Moment nicht gibt: „Das ist der erste Kalender, den ich alleine mache“, gesteht Schillinger. Die beiden Vorgängerwerke bezogen sich als Luzenberger Spiegelkalender eher auf den Stadtteil Luzenberg.

Nun rücken drei der nördlichen Mannheimer Vororte ins Zentrum: Waldhof, Gartenstadt und Luzenberg – abgekürzt Wa-Lu-Ga. „Mit diesem Wa-Lu-Ga-Kalender möchte ich den Menschen Erinnerungen aus dem Stadtteilbezirk Waldhof näherbringen“, sagt Schillinger. Das Ganze habe ihm so viel Spaß gemacht, dass er bereits an dem Exemplar für 2022 arbeite: „Ich habe definitiv den Ehrgeiz, das weiterzumachen.“

Der Kalender ist in der Verlagsbuchhandlung Waldkirch, Hauptstraße 69 (Feudenheim) für 10 Euro erhältlich. Über den Buchhandel gibt es den Kalender ebenfalls (ISBN: 978-3-86476-146-1), auch über Klaus Schillinger (E-Mail: klaus.schillinger@gmx.de).

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.11.2020