Alte Handys für guten Zweck

Anzeige

Um das Überhitzen von Handys zu vermeiden, wird ein Erz verwendet, das in von Krieg betroffenen Regionen abgebaut wird. Durch den illegalen Verkauf dieser Rohstoffe wird seit vielen Jahren unter anderem der Bürgerkrieg im Ost-Kongo finanziert. Um Familien aus ihrer Not zu helfen, sammelt die „Aktion Schutzengel“ alte und defekte Handys. Der Partner „Mobile-Box“ recycelt die Althandys. Die enthaltenden Rohstoffe werden entfernt und ein erzfreies „Fairphone“ wird produziert. Im Weltladen, Römerstr. 28, haben Bürger nun die Möglichkeit, Althandys für gute Zwecke zu spenden und an einem Gewinnspiel, um ein neues Fairphone teilzunehmen. lr