Alte Herren spielen wie junge Götter

Anzeige

Dass es bei diesem Turnier nicht nur bierernst zur Sache ging, bewiesen nicht zuletzt die Spieler von Moguntia Mainz, die in einer Pause sich „das Beste an diesem Turnier nicht entgehen ließen“, wie es Spielführer Florian Göllnitz formulierte. Bereits am frühen Morgen waren die rot-weißen Helfer in der Küche zu Gange, um Rinderrouladen zu richten. Mehr als 200 Portionen wanderten über den Tresen und verschwanden in den Mägen „Etwas essen muss der Mensch“, hatte Göllnitz geraten. Für viele war das der Grund, um den bestens präparierten Rasen in Rheinau überhaupt zu betreten. „So mancher kommt nur wegen des Essens“, berichtete Vorsitzender Erwin Prudlick. Turnierleiter Bernhard Mentz, Rainer Peterkau und Jürgen Brauder erledigten ihre Aufgabe mit Bravour. Am Ende standen auch die Sieger fest. Bei den älteren Herren hatten die heimischen Rot-Weißen die Nase vorne und siegten souverän. „Die sind einfach stärker,“ hatte Zuschauer Rainer Prudlick im Verlaufe der Spiele festgestellt. Zweiter wurde die Mannschaft des SV Rohrhof vor der SG Mannheim. Bei den Jüngeren stand nach 18 Jahren Pause die SC Moguntia Mainz auf dem Siegertreppchen ganz oben. Zweiter nach einem spannenden Neunmeterschießen wurden hier die Rot-Weißen aus Rheinau vor der Spielvereinigung Ilvesheim und Phönix Mannheim.

Aber die Ergebnisse waren eher zweitrangig. Am Ende suchten viele einen schattigen Platz, um noch etwas zu verweilen. „Wer hier in der Familie dabei ist, der kommt einfach von dem Verein nicht los“, hatte Pokalstifter Joachim Storz festgestellt. Er stand zusammen mit seinen Freunden noch lange am Tresen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.07.2018