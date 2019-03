Am Bunker entstehen neue Villen

Über viele Jahre lag das Gelände am Feudenheimer Ortseingang brach. Jetzt wird am Anfang der Hauptstraße – gegenüber des Bunkers – kräftig gebaut. Bis Frühjahr 2020 entstehen hier zwei Villen mit insgesamt 14 Wohnungen, die zwischen 63 und 84 Quadratmeter groß sein werden. In Tiefgaragen unter den Häusern soll es für jede Wohneinheit auch einen Stellplatz geben.

Zaun soll bleiben

Projektentwickler ist die PfeilPro Gruppe aus Walldorf. Sie will laut Geschäftsführer Stefan Pfeil erst nach der Fertigstellung entscheiden, ob die Wohnungen vermietet oder verkauft werden. Das handhabe das Unternehmen seit geraumer Zeit bei allen Projekten so. „Der Kunde sieht dann, was er kauft und bekommt, und wir können uns voll und ganz unserer Bauaufgabe widmen.“

Pfeil kündigt zwei „stilvolle Villen“ mit insgesamt 988 Quadratmetern Wohnfläche an. Das erfordere viel Zeit und Hingabe zu Details. Der handgeschmiedete Zaun um das Areal soll erhalten bleiben. Das Unternehmen hat das 1246 Quadratmeter große Grundstück nach eigenen Angaben schon 2012 gekauft und ein Jahr später die Baugenehmigung bekommen.

Regionaler Schwerpunkt

Auf die Frage, warum es mit dem Beginn der Arbeiten dann noch so lange gedauert hat, verweist Pfeil auf parallele Projekte in anderen Teilen Baden-Württembergs. „Wir kombinieren immer regionale Bauvorhaben und führen diese dann zeitgleich durch.“ Aktuell wie in den kommenden Jahren sei der Rhein-Neckar-Raum regionaler Schwerpunkt. Hier baue man auch das neue Quartier Tenon5 im Mannheimer Quadrat T 5 sowie ein Studentenwohnheim in Dossenheim. Der Verkauf der am Feudenheimer Bunker entstehenden Villen-Wohnungen startet erst nach der Fertigstellung, wie der Geschäftsführer des Projektentwicklers PfeilPro betont. sma

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.03.2019