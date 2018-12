An Opfer von Gewalt erinnern

Die SPD will, dass sich die Stadt im kommenden Jahr bei der Organisation des Volkstrauertages in den Stadtteilen wieder finanziell und inhaltlich engagiert, wie Stadtrat Thorsten Riehle erklärt. „Wir haben deshalb bei der Vorbereitung auf die Haushaltsberatungen für 2019 bereits jetzt im Gemeinderat beantragt, dass die Verwaltung ein Konzept vorlegen soll, wie die ehrenamtlichen Organisatoren des Gedenktages zukünftig wieder unterstützt werden können“, erläutert Thorsten Riehle.

Die Mannheimer Sozialdemokraten hättenen es immer für falsch gehalten, dass sich die Bürgerdienste aus der Planung und Durchführung des Volkstrauertages zurückziehen mussten: „Das war kein gutes Signal in die Stadtteile und an die Ehrenamtlichen in den Vereinen, die sich für ein würdiges Gedenken einsetzen.“

Der Volkstrauertag diene, so Riehle, nicht nur der Erinnerung an die Gefallenen der zwei Weltkriege, sondern erinnert auch an die Opfer von Gewalt und Extremismus. Er diene als Reflektion und als Mahnung an die Gesellschaft, für Demokratie und gegen Hass und Hetze einzustehen: „Es ist wichtig, diesen Tag in die Zukunft zu führen und das Engagement in den Stadtteilen zu unterstützen.“ mai/red

