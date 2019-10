Angler laden zum Irischen Abend ein

Eine Live-Band, dunkles Bier, Whisky, Eintopf – und natürlich Fisch: Für Freitag, 25. und Samstag, 26. Oktober, sind die Rheinauer zu einem beliebten musikalischen und kulinarischen Leckerbissen eingeladen. Um 20 Uhr steigt im Antoniussaal am Rheinauer Ring der inzwischen 19. legendäre Irische Abend des Angelsportvereins (ASV) Frühauf 1977 Rheinau. Für die Musik sorgt wie in den Vorjahren die Band „Waiting for Frank“. Den kulinarischen Rahmen bereiten mit original irischen Speisen und Getränken in bewährter Weise die ehrenamtlichen Aktiven des ASV. Für den Freitag gibt es noch Restkarten zum Preis von 18 Euro. Der Samstag ist ausgebucht. Vorbestellung unter 0621/89 76 51. mai

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.10.2019