Anlaufstelle für Bedürftige

Das Frühstücks-Café der Diakoniekirche Luther in der Mannheimer Neckarstadt ist gut besucht. Hier gibt es ein günstiges Angebot für Bedürftige, die sich in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen befinden. Viele nehmen es gerne und regelmäßig wahr. Manche lesen Zeitung, andere sind im Gespräch vertieft oder spielen gemeinsam ein Brettspiel.

Siebzehn evangelische Schülerinnen und Schüler der elften Klasse des Liselotte Gymnasiums aus der Mannheimer Oststadt betreten etwas erstaunt das im Eingangsbereich liegende Café. Hier muss man durch, wenn man in das dahinterliegende Kirchenschiff gelangen will. Ihre Religionslehrerin Sabine Ningel ist mit ihnen in die Diakoniekirche gekommen, damit sie das vielfältige Spektrum der diakonisch ausgerichteten Neckarstadtgemeinde kennenlernen.

Zuvor im Unterricht behandelt

„Wir haben im Unterricht das Thema Gerechtigkeit anhand von Texten und Beispielen erarbeitet und es interessiert uns, wie die evangelische Kirche Mannheim das ins Leben umsetzt“, erläutert Ningel die Intention des Projektes.

Die Diakonin Andrea Weiß und die Verantwortlichen von vier Tätigkeitsbereichen der Evangelischen Kirche in Mannheim sind gerne bereit, von ihrer Arbeit zu berichten, die alle ihren Beitrag zu mehr Gerechtigkeit leisten. „Nachdem es in der 1906 erbauten Kirche Anfang 2000 fast keine Gemeinde mehr gab, hat man sich dafür entschieden, den Kirchenraum für die Brennpunktarbeit umzugestalten, weil es gerade in diesem multikulturellen Stadtteil so viele arme Menschen gibt“, erläutert die Diakonin Andrea Weiß, die je zur Hälfte bei der Gemeinde und dem Diakonischen Werk angestellt ist.

Sozialarbeiter und Rechtsberater

Die Räume in den Seitenschiffen würden für Rechts- und Sozialberatung genutzt. Auch gibt es einen Computerraum mit Internet. Ein Jurist, Sozialarbeiter und auch Ehrenamtliche helfen bei der täglichen Sozialarbeit. „Einmal im Monat findet ein Gottesdienst in leichter Sprache statt, welche die Menschen hier auch erreicht“, erklärt die Diakonin.

Die Sozialarbeiterin Ulrike Manthey berichtet von der Belastung für Familien, wenn sich Asylverfahren hinziehen und der Tragik, wenn ein Teil der Familie abgeschoben wird. Die aus Rumänien stammende Sozialsekretärin Renate Zäckel hat eigene Erfahrungen, die sie für ihren Bereich „Faire Mobilität“ besonders befähigen: „Ich berate Arbeitnehmer aus Bulgarien und Rumänien arbeits- und sozialrechtlich, damit sie über ihre Rechte Bescheid wissen und nicht ausgebeutet werden“.

Der Jurist Stefan Schliephake berichtet vom Mannheimer Arbeitslosenzentrum, wo Menschen, die arm, ohne Arbeit oder in prekären Beschäftigungsverhältnissen sind, Unterstützung bekommen.

Pfarrer spricht über Gerechtigkeit

Die Schülerin Eva Maischl schätzt es sehr, dass sich die Referenten Zeit für die Gruppe nehmen: „Solche Erfahrungsberichte über persönliche Schicksale und auch über Hilfsmöglichkeiten sind in der Schule ja nie ein Thema“. Ihr Mitschüler Simon Schweitzer stimmt ihr zu und ergänzt: „Ich bin in Neuhermsheim sehr behütet aufgewachsen, mit solchen Themen wurde ich bisher noch nicht konfrontiert“.

Ganz besonders zieht der Gefängnispfarrer Gotthold Patberg die jungen Menschen in seinen Bann. Mit einem Hammer zerschlägt er eine Vase. „Damit symbolisiere ich, was alles kaputt geht, wenn jemand ein Verbrechen begeht“, sagt er und beleuchtet gemeinsam mit der Gruppe sowohl die Seite des Täters als auch die des Opfers. Für mehr Gerechtigkeit sieht er enormen Hilfsbedarf auf der Seite der Opfer, für die in seinen Augen zu wenig getan wird. Das Licht der Kerze, die er anzündet, symbolisiert für ihn einen Hoffnungsschimmer: „Die Menschen sollen zu mir kommen und eine Atmosphäre vorfinden, wo sie sich angenommen fühlen und vielleicht über manches reflektieren können“.

