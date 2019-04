Anmeldung für Familienfreizeit

Unter dem Motto „Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen“ lädt die Johannisgemeinde zu einer Familienfreizeit vom Freitag, 12. bis Sonntag 14. Juli ein. Erwachsene können dabei gemeinsam mit den Kindern die Familienferienstätte „Ebernburg“ bei Bad Kreuznach erleben. Die Kosten liegen zwischen 65 Euro für Kinder von zwei oder drei Jahren bis hin zu 135 Euro für Erwachsene. Für Kinder unter zwei Jahren ist die Teilnahme kostenlos.

Die Anmeldung dazu ist ab sofort im Pfarramt oder bei Veronika Reuter telefonisch unter der Nummer 0621/82 83 41 oder per E-Mail an veronika.reuter@kbz.ekiba.de möglich. Anmeldeschluss ist am Montag, 6. Mai. mai

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.04.2019