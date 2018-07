Anmeldung zum Siedler-Tagesauflug

Anzeige

Die Siedler- und Eigenheimergemeinschaft Einigkeit Gartenstadt veranstaltet für alle Mitglieder und Interessierte am Samstag, 22. September, einen Tagesausflug in die Pfalz. Abfahrt ist um 8.30 Uhr in Nähe der Bushaltestelle „Am Herrschaftswald“. Der Ausflug führt nach St. Martin ins Heimatmuseum, dann nach Deidesheim und zum Ausklang in die Waldgaststätte „Pfalzblick“ in Ruppertsberg. Die Kosten für die Fahrt, ein „Pfälzer Frühstück“, Eintritt ins Heimatmuseum sowie die Stadtführung in Deidesheim betragen 25 Euro. Anmeldung bei Familie Vollbarth unter der Telefonnummer 0621/74 31 18. red