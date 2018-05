Anwohner: „Höllenlärm“ und „obszönes Gegröle“

Anzeige

Vorschlag: Mehr Beleuchtung

Helfen könnte allein mehr Beleuchtung, meinte der Schulleiter. Doch auch das sei nicht einfach. Weil das Schulgebäude unter Denkmalschutz steht, könnten nicht irgendwelche Lampen angebracht werden.

„Lärmende Jugendliche haben wir überall. Es ist doch auch natürlich, dass die sich treffen wollen“, sagte Quartiermanager Gabriel Höfle. „Wir können natürlich Druck ausüben, dann packen sie ihre Sachen ein und tauchen woanders wieder auf.“ Ordnungsrechtlich sei dem Problem kaum beizukommen. Auch ein Zaun und abgeschlossene Tore würden die Problematik nur verlagern. Niemand bestreite, dass es eine Lärmbelastung der Anlieger gebe. Der Ärger sei groß, aber eine Lösung nicht wirklich in Sicht. Hinzu komme, dass es sich bei dieser Gruppe um junge Erwachsene handele – diese sei sehr unzugänglich und aggressiv. „Die fehlenden Sozialisierungsprozesse werden uns in der nächsten Zeit immer stärker erwischen“, befürchtete Riehle. Fakt sei aber auch, dass es in dem Stadtteil kein Angebot für Jugendliche in den Abendstunden gebe. „Im Hinblick auf die Jugendarbeit muss schnellstens etwas getan und ein Streetworker als Ansprechpartner eingesetzt werden“, dafür will sich der Stadtrat stark machen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.05.2018