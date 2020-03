Arbeiten enden nach gut sieben Monaten

Er wird seit Monaten vor allem von Älteren schmerzlich vermisst: der Penny-Markt im Ortszentrum von Sandhofen, in der Sandhofer Straße 329. Seit Ende Juli 2019 hatte die Filiale wegen der Generalsanierung des Gebäudes geschlossen, ab Donnerstag steht sie den Kunden wieder zur Verfügung.

Eigentlich hätte der Penny-Markt ganz in der Nähe des Stich frisch saniert am 10. Oktober 2019 wiedereröffnen sollen – doch der Termin verschob sich zunächst auf Dezember. Dann werde man wieder für die Kunden da sein, sagte eine Unternehmenssprecherin im September. Doch auch der zweite Termin ließ sich nicht halten. Die Gründe sind dieselben, die schon vor einem knappen halben Jahr genannt wurden. „Im Herbst 2019 wurde die Sanierung des Daches zusätzlich in Angriff genommen. Die Dachsanierung führte letztlich dazu, dass eine Eröffnung in 2019 nicht mehr realisiert werden konnte und auf Mitte März diesen Jahres verschoben wurde“, teilte die Regionsleitung Südwest am Montag auf Anfrage des „Mannheimer Morgen“ mit.

Im Stadtteil hatte es zwischenzeitlich Gerüchte gegeben, dass der Supermarkt – der einzige im Ortskern – gar nicht mehr aufmachen würde. Das hatte die Penny-Sprecherin allerdings schon im September zurückgewiesen. Am Sortiment werde sich mit der Wiedereröffnung ebenfalls nichts ändern. bhr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020