ASV Frühauf bietet Fisch an

Der ASV Frühauf Mannheim-Rheinau 1977 ist ein kleiner Angelverein mit 90 Mitgliedern und Vereinshaus in der Schwetzinger Landstraße 41. Der Verein bewirtschaftet den Pfingstberg-Weiher, den er von der Stadt Mannheim gepachtet hat. Im Sommer wurde das Vereinshaus renoviert, danach bewirtete der ASV im September und Oktober Gäste mit Fischspezialitäten. „Dafür haben wir ein Hygienekonzept erstellt, das gut angenommen wurde“, so Vorstandsvorsitzender Lothar Ney. Derzeit könne bedingt durch die Corona-Auflagen nur Fisch bestellt und abgeholt werden. Die nächsten Termine sind am 19. Dezember, 16. Januar und 13. Februar, jeweils von 11 bis 15 Uhr. Für die Planung bittet der Verein um rechtzeitige Vorbestellung unter Tel. 0621/ 897651 oder 0621/896757, sowie asvmannheim@gmx.de. aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.12.2020