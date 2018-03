Auf Melanchthons Spuren in Bretten

Anzeige

Wie jedes Jahr bietet der Club 60 auch im ersten Halbjahr 2018 für ein interessiertes Publikum wieder ein vielfältiges Programm an. Nächster Termin ist am 15. April, 17 Uhr, in der Zwölf-Apostel-Kirche ein Konzert mit dem Lupot-Streich-Quartett. Konzertiert werden Ludwig van Beethovens Streichquartett Nr. 7 in F-Dur op. 59, Nr. 1 und das Quartett Nr. 12 in F-Dur op. 96 von Antonin Dvorak.

Am 8. Mai, um 15 Uhr referiert Hans Meissner, Leiter des Studiengangs „Versicherungswirtschaft“ an der Dualen Hochschule Baden- Württemberg in Mannheim, über das Thema „Vermögensplanung auf der Grundlage spannungsgeladener Entwicklungen in Europa unter besonderer Berücksichtigung währungsbezogener Konstruktionsfehler“.

Am 29. Mai besucht der Club 60 den Schau- und Sichtungsgarten Herrmannshof in Weinheim. Für die fachkundige Begleitung durch den Garten wird ein Unkostenbeitrag von 4 Euro pro Person erhoben. Für den 12. Juni ist ein Besuch des Melanchthonhauses in Bretten geplant. Philipp Melanchthon gilt als der wichtigste Mitstreiter Luthers und wurde in Bretten geboren. Die Mitreisenden besuchen Melanchthons Gedenkstätte und nehmen an einer Führung teil. Auch ein Mittagessen in der Altstadt ist geplant. Nach Bretten gelangen die Teilnehmer mit dem Zug, die Ausflugsziele sind allerdings nur fußläufig zu erkunden. Anmeldung unter 0621/7 02 74 77.