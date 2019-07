Aufmerksam und hilfsbereit

Der mit Spannung erwartete Höhepunkt am Sonntag war die Ehrung des „Lindenhöfers des Jahres“. Eingebettet in einen munteren Dialog auf der Bühne über die Angebote beim Lanz-Park-Fest, kamen BIG-Vorsitzender Ulrich Holl und Ex-Ehrenbürgerin Helma Schäfer zum wichtigsten Teil: Jedes Jahr wird beim Lanz-Park-Fest von der Bürger-Interessen-Gemeinschaft (BIG) Lindenhof ein Bürger geehrt, der für den Stadtteil was Gutes getan hat.

„Auch dieses Jahr war es beim Lanz-Park-Fest wieder spannend, die Leute im Vordergrund auf der Bühne zu erleben, aber ohne Leute im Hintergrund, könnten wir das nicht machen“, bekannte Holl. So wie jedes Jahr hätten sie sich Gedanken gemacht, wer es einfach verdient hat, geehrt zu werden. Und da seien sie sehr schnell auf Birgit Kusch gekommen, „die freundlich, sehr aufmerksam und immer hilfsbereit ist“. „Wir sind dankbar für das, was sie macht, ob in der Apotheke oder für den Stadtteil. Wenn man sie anruft, immer ist sie da. Es ist uns eine Ehre, sie zu ehren“, sagte Holl.

Neben der Urkunde bekam Birgit Kusch eine Kette mit einem Mannheimer Pfennig als Anhänger. Sie sei ganz überrascht über die Ehre, sagte die Geehrte. „Jeder sollte etwas für seinen Stadtteil tun als kleines Rädchen in einem Uhrwerk“, sagte sie.

Kusch arbeitet seit 40 Jahre in der Christophorus-Apotheke in der Meerfeldstraße. Sie hat die Pflege der Baumscheibe vor der Apotheke übernommen, eine Initiative von Grünaktivist Bernhard Welker. Auch beim diesjährigen Fest war Birgit Kusch wieder aktiv am Stand der BIG. Außerdem hat sie zusammen mit Beate Regelein den St.-Martinszug im Lindenhof organisiert, sowie den Neujahrsempfang der BIG in der Lanzkapelle in diesem Jahr. -ost-

