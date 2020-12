Aufruf, Gewerbe zu unterstützen

Ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Aktionsgemeinschaft der Gewerbetreibenden Mannheim Ost e.V. (ADG) ist im Advent die Illumination des Weihnachtsbaums auf dem ADG-Platz Ecke Augarten/Seckenheimer Straße. Auch wenn die traditionelle Feier mit zahlreichen Gästen in diesem Jahr nicht stattfinden konnte, wurde der Baum von der Firma Elektro Hör auf dem ADG-Platz aufgestellt sowie von Markus Hör mit Lichterketten und Baumschmuck versehen.

Appell an die Bürger

Das einmalige Ambiente, als die Lichter am Baum um 18 Uhr erstmals erstrahlten, ließ die Herzen der Passanten höher schlagen. „Corona ist eine Zeit zur Besinnung auf das Wesentliche“, erklärte Vorsitzender Ralf Knapp. Mit den Lichtern wollten sie nicht zuletzt auch an die Vernunft der Bürger appellieren, die Corona-Vorschriften einzuhalten. „Kein Mensch braucht Corona, aber deine Lieblingsgeschäfte brauchen dich“, lässt der Gewerbeverein mit seinen über 60 Mitgliedsunternehmen die Bevölkerung wissen.

Die Gewerbetreibenden wollen auch ein Zeichen setzen mit dem Baum, nämlich dass ihr Gewerbeverein für die Menschen im Stadtteil da ist. Das ist verbunden mit dem Appell: „Bleibt im Stadtteil und den Geschäften treu, damit die Nahversorgung gesichert ist.“, so Knapp. Sie versuchten, etwas für die Kunden zu organisieren. „Die ADG ist im Moment dabei, über Taxizentrale und Einzelhandel Dienstleistungen zu organisieren für Ältere und Gebrechliche, so dass sie wenigstens Grundnahrungsmittel geliefert bekommen“, erläuterte er. Die meisten Gastronomiebetriebe in der Schwetzingerstadt und Oststadt seien zwar aufgrund der Corona-Krise geschlossen. Aber der Einzelhandel sei nicht zum Erliegen gekommen – und soll auch nicht zum Erliegen kommen. „Die Corona-Krise bringt, wo auch immer, manches Einzelhandelsunternehmen an den Rand der Existenzfähigkeit“, gab Knapp zu bedenken.

Daher appelliert der Verein an die Bürgerschaft und speziell an seine Kunden, lokale Liefer- und Abholdienste zu nutzen und auf den bestehenden Service zurückzugreifen. Jetzt, in der Stunde großer Not, gelte es, das Wirtschaftsleben zu schützen und zu erhalten. „Solidarität ist angesichts von Covid-19 das Gebot der Stunde“, betont Knapp. „Deshalb unterstützen Sie unsere lokalen Einzelhändler und Gastronomen in dieser schweren Zeit, indem Sie dort Ihre Bestellung telefonisch oder online aufgeben, nur so kann sich die örtliche Wirtschaft über die kritische Situation hinwegretten.“ Knapp wünschte „allen Mitbewohnern eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit und vor allem Gesundheit“.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.12.2020