Aufruf zur Typisierung

Anzeige

Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens ruft das Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) am 20. Juli zusammen mit der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) zu einer Typisierungsaktion auf. Wer zwischen 17 und 55 Jahre alt ist und keine chronisch schweren Krankheiten hat, kann sich zwischen 12 und 15 Uhr in der Mensa, Mecklenburger Str. 62, registrieren lassen. Durch den Wangenschleimhautabstrich steigt die Chance für einen an Leukämie erkrankten Menschen einen passenden Spender zu finden. Die Registrierung verpflichtet nicht zu einer tatsächlichen Stammzellenspende. Auch über finanzielle Spenden freuen sich die Lehrer, Schüler und Eltern des GSG. lob