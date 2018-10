Aurelia im Salzburger Land

Im Salzburger Land verbrachten 43 Teilnehmer der Aurelia Sandhofen eine abwechslungsreiche Woche. Sie zeigten sich insbesondere von einer Schifffahrt auf dem romantischen Millstätter See, einem Aufenthalt in Zell am See, einem Besuch der Waldhäuslalm und einem Aufenthalt im mondänen Velden am Wörthersee begeistert. Zum Programm gehörten auch ein Besuch der Schnapsbrennerei Aggstein in St. Johann in Tirol und eine Kutschfahrt zur Unterhof-Alm oberhalb von Filzmoos. Unter der Leitung von Walter Eßwein kam bei alledem auch der Gesang nicht zu kurz. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.10.2018