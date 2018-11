Ausblick beim VdK-Ortsverband

Im herbstlich geschmückten Saal des Ida-Scipio-Heimes hatte der Vorstand des Vdk-Ortsverbandes Mannheim-Innenstadt zur Dia-Show eingeladen. Unterhaltsam wurden die Ausflüge und Mehrtagesreisen des vergangenen Jahres und die neu geplanten für das kommende Jahr präsentiert. So wird es eine nostalgische Fahrt nach Steinau ins Puppentheater mit Jim Knopf und Lucas dem Lokomotivführer und einen Besuch in der Milchbar in Büdingen mit Musikbox aus den 1950er Jahren geben. Die Sommerreise geht an die Donau nach Windorf bei Passau, die Herbstfahrt an die Saarschleife und die Adventsfahrt führt ins mittelalterliche Stolberg im Harz. Einen besonderen Abschluss fand die Veranstaltung durch zwei elfjährige Mädchen, die an diesem Tag bei ihrer Oma zu Besuch waren. Aus eigener Initiative und völlig unabgesprochen meldeten sie sich zu Wort: Sie lobten das Engagement und die VdK-Angebote vom Vorstand sowie den Einsatz von ehrenamtlichen Helfern für die älteren Menschen. aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.11.2018