„Ausbreitung erschweren“

Die Eröffnung neuer Spielhallen und Wettbüros führt in vielen Stadtteilen immer wieder zu Diskussionen – so auch in Neckarau, als Anfang des Jahres bekannt wurde, dass ein neues Wettbüro eröffnet werden soll, das in der Nähe von Jugendeinrichtungen wie dem Bach-Gymnasium geplant war. Der SPD-Ortsverein Neckarau-Almenhof-Niederfeld lud deshalb gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Boris Weirauch zu einer Informationsveranstaltung ins Volkshaus ein.

Soziales Zusammenleben

Weirauch erklärte, dass Spielhallen und Wettbüros eine gesellschaftliche Realität seien, die Mannheim vor Herausforderungen stelle. Eine parlamentarische Anfrage im Landtage hätte ergeben, dass Mannheim in Relation zur Einwohnerzahl die höchste Dichte an Wettbüros in ganz Baden-Württemberg aufweise.

Der SPD gehe es bei diesem Thema insbesondere um den Jugendschutz und um die Attraktivität des Stadtteils und seiner Geschäfte. Weirauch ist der Ansicht, dass die Eröffnung von Spielhallen und Wettbüros sich auf das Stadtbild und das soziale Zusammenleben auswirken können – vor allem für schon belastete Stadtteile. Aber auch mit Blick auf den Schutz von Kindern und Jugendlichen sei, so Weirauch, die Politik dazu verpflichtet, die Ausbreitung weiter zu erschweren, wie zum Beispiel durch die Ausweitung der Vergnügungssteuer auf Wettbüros.

Spielhallen fielen unter das Landesglücksspielgesetz. Dort seien beispielsweise ein Abstandsgebot von 500 Meter zu Jugendeinrichtungen und ein Mindestabstand zwischen zwei Spielhallen vorgeschrieben. Für Wettbüros würden dahingegen weniger Restriktionen gelten, insbesondere auch keine Abstandsgebote zu Jugendeinrichtungen. Auch für die Eröffnung von Wettbüros würde keine besonderen Anforderungen gelten, die glücksspielrechtliche Zulassung von Wettbüros liege in den Händen des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Die Stadt Mannheim könne lediglich baurechtlich intervenieren. Aufgrund des Baurechts wurde, so Weirauch, keine Baugenehmigung für das neue Wettbüro in Neckarau erteilt, sodass es nicht eröffnet werden konnte.

Die SPD Neckarau-Almenhof-Niederfeld habe in einem Brief an die Stadt Mannheim zuvor ihre Bedenken zur Eröffnung des Wettbüros dargestellt. Sie werde sich auf Landesebene dafür einsetzen, dass entsprechende Abstandsgebote für Wettbüros gesetzlich verankert werden. red

