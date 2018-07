Ausbreitung von Wettbüros

Anzeige

Immer wieder gibt es bei der Eröffnung von neuen Spielhallen Diskussionen über die rechtlichen Grundlagen und um die Frage, ob diese überhaupt eröffnet werden können. Vor allem in Neckarau sorgte dieses Thema in den vergangenen Monaten immer wieder für Gesprächsstoff unter den Anwohnern. Aus diesem Grund lädt der SPD-Ortsverein Mannheim-Neckarau-Almenhof-Niederfeld gemeinsam mit dem Mannheimer Landtagsabgeordneten und Stadtrat und Landtagsabgeordneter Boris Weirauch für Mittwoch, 25. Juli, um 19.30 Uhr ins Volkshaus Neckarau, Rheingoldstraße 47, zu der Veranstaltung „Wettbüros und Spielhallen in Mannheim und im Land“ ein. Boris Weirauch wird als Referent über den aktuellen Sachstand im Mannheimer Süden berichten, Anregungen entgegen nehmen und im Anschluss den Teilnehmern für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen. red