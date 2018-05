Ausflugsziel seit fast 50 Jahren

Anzeige

Wer dem Wetter nicht so traute, den zog es zum Feiern in die Halle. Trotz des aufkommenden Regens ließen sich viele vom Freigelände nicht so schnell vertreiben. Die Geschäftigkeit der vielen Helfer hielt auch am Nachmittag zur Kaffeezeit an. Da der Hofladen der Familie Guckert geöffnet hatte, nutzten viele die Gelegenheit, sich unter anderem mit Spargel einzudecken.

Vorstand Heinz Guckert dankte den Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz. Mit der Vatertagsveranstaltung 2019 steht beim MGV 1878 schon das nächste Jubiläum an. Dann nämlich feiert der Verein den 50. Geburtstag der beliebten Vatertagsveranstaltungen. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.05.2018