Ausgelassene Narren stürmen die Bühne

Am Ende einer närrischen Sitzung loben die Veranstalter gerne das Publikum, bedanken sich fürs Mitmachen, manchmal nur eine Floskel. Nicht so bei der Prunksitzung der Großen Karneval-Gesellschaft Mannheim-Lindenhof (Grokageli). Trotz einiger Stolpersteine im Programmablauf herrschte im Gemeindesaal der Kirche Maria Hilf ausgelassene Stimmung, zogen die zumeist närrisch ausstaffierten Gäste in einer Polonaise zwischen den Stühlen, stürmten schließlich die Bühne, um hier zu tanzen, zu hüpfen und zu schunkeln. Mit seiner launigen Führung durch das Programm trug Alois Baumann zum Gelingen bei. Der Sitzungspräsident präsentierte eine reichhaltige Mischung aus Musik, Gesang, Tanz und Vorträgen in der Bütt.

Eingestimmt auf den fünfstündigen Abend hat der Spielmannszug Lohrbach aus einem Stadtteil von Mosbach. Eine gute Wahl. Die Truppe mit mehreren Kindern lässt den Saal mit Pfeifen und Schlagzeug erzitten. Zur Freude der Gäste, die sich Zugaben erklatschen. Wenige Programmpunkte später hält es die Narren beim Auftritt von Stimmungssänger Ralph nicht auf den Stühlen. Beim Song Hulla-Hulla-Afrika singen und hüfen sie auf der Bühne mit. Zu den musikalischen Höhepunkten zählen auch die Auftritte von Karl-Heinz Gaukel – zu dessen Melodien das Publikum die Tanzfäche füllt – und die von Michael Kossmann bei, der spontan mit eigenen Liedern eine kurze ungeplante Pause füllt.

Die politische Bütt ist in der Kurpfälzer Fasnacht seltener geworden. In dieser Bresche springt seit einigen Jahren Alexander Fleck, Stadtprinz im Jahr 2015. Mit beißendem Spott überzieht er die Politiker auf der Welt- Bundes- und lokaler Bühne. In Mannheim nimmt er unter anderem die Kunsthalle und die Gestaltung der Feudenheimer Au aufs Korn. Mit einem Glas Wein betritt Franz Barth die Bütt. Als Stadtprinz 1979 blickt er auf seine Zeit vor 40 Jahren zurück und geriert sich als promovierte Tollität. Nicht ohne Grund, noch heute wird er gern als „Katastrophenprinz“ tituliert. Jürgen Janzen wiederum beklagt die heutige Jugend, um am Ende festzustellen, dass die „guten alten Zeiten“ auch nicht viel besser waren. „Kein bisschen ändert sich die Zeit“, ist sein Resümee. Aus dem Publikum schallt ihm zustimmender Beifall entgegen.

Welt der kindlichen Fantasie

Doris Glaser kommt mit ihrem Votrag über Probleme zwischen Mann und Frau besonders bei den Närrinnen im Saal an. Kein Wunder, schneiden die einst feurigen Liebhaber nach Jahren als Ehemänner nicht besonders gut ab.

Sicher nicht so gedacht, doch als eine Art Retourkutsche kommt die Bütt von Tony Pascarella, der seine liebe Not mit der Schwiegermutter hat. Auffallend bei den Vorträgen: Die noch bis in die 90er Jahre üblichen Zoten sind passée, Humor, Spott und Witz geht auch ohne sie allerbestens.

Was wäre eine Prunksitzung ohne den Gardetanz. Halfen in den letzten Jahren andere Vereine der Grokageli aus, so verfügt die Lindenhöfer Karneval-Gesellschaft inzwischen über eine eigene Truppe. Sie ist zwar erst im Aufbau, besteht noch aus kleinen doch hoffnungsvollen Kindern. Trainiert werden sie von Marie-Sofie Hönsch. Als Tanzmariechen begeistert sie das Publikum, einmal solo, einmal im Duett mit Silke Frey. Die beiden kommen aus Sachsen-Anhalt. Die 21-jährige Marie-Sofie begann schon im Alter von drei Jahren mit dem Tanz und widmete sich später dem Tanzsport. Auf der Grokageli-Bühne bezaubert sie mit einer Mischung aus Elementen des traditionellen Gardetanzes und exotischen Figuren wie dem Kosatschok. Das Publikum quittiert ihren Auftritt mit einer Rakete.

Seit eineinhalb Jahren studiert sie in Mannheim an der Dualen Hochschule. Bei einem Gardeball fiel sie Grokageli-Schriftführerin Sabine Mathias auf. Die überredete sie zum Engagement auf dem Lindenhof: Ein echter Zugewinn für die Grokageli. Ihre Freude an dem Auftritt hatte auch die Mutter, die eigens aus Sachsen-Anhalt angereist ist.

Als Gorilla und Drache entführen die Schautänzer das Publikum in die Welt der kindlichen Fantasie. Und schließlich begeistert das Männerballett „Traumtänzer“ das närrische Publikum, dass sich mit einem Beifall eine Zugabe ertrotzt. Mitgeklatscht haben die Stadträte Heidrun Kemper (SPD) und Claudius Kranz (CDU) sowie die Exstadträte Peter Hofmann (CDU) und Helen Heberer (SPD). Am meisten schien sich indes Grokageli-Präsidentin Erika Mathias über die gelungene Prunksitzung zu freuen. Ihr Lob galt den Mitwirkenden aber eben auch dem Publikum.

