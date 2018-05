Außenbeleuchtung für Epiphanias

Anzeige

Im Rahmen eines Liederabends feiert die Evangelische Gemeinde Feudenheim am Samstag, 19. Mai, um 19.30 Uhr die neue Lichtinstallation an der Epiphaniaskirche, Andreas-Hofer-Straße 39. Die Glaswand an der Südfassade kann zukünftig abends beleuchtet werden. Dafür haben Mitglieder des Fördervereins Epiphanias in tagelanger ehrenamtlicher Arbeit LED-Leuchten befestigt. Die Aktion soll über Spenden finanziert werden. Wer möchte, kann bei der Eröffnung ein Lichtquadrat für 65 Euro erwerben. Der Liederabend unter dem Titel „Mainacht“ wird gestaltet von Barbara Emilia Schedel (Gesang) und Jan Roelof Wolthuis (Piano). Die beiden Künstler präsentieren eine besondere Auswahl von Texten und Vertonungen bekannter wie selten zu hörender Werke von Schubert, Brahms, Viardot-Garcia, Barber und anderen. dir