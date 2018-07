Auszeichnung für Fasnachter

Anzeige

Ein Höhepunkt beim Lanz-Park-Fest war die Ehrung des „Lindenhöfer des Jahres“. Mit dieser Auszeichnung werden Menschen oder Gruppierungen bedacht, die sich um den Lindenhof in besonderem Maße verdient gemacht haben.

Die Auswahl trifft die Bürger- und Interessengemeinschaft BIG Lindenhof, die sich diesmal für den Verein Grokageli (Große Karneval Gesellschaft Lindenhof) entschied.

Von großer Bedeutung

„Dieses Jahr ist es besonders spannend, wer der zu Ehrende sein wird“, erklärte Vorsitzender Ulrich Holl im Vorwort. Früher bei Kaisern und Königen hätten Hofnarren die einzige Chance gehabt, die Wahrheit zu sagen. „Aber es musste witzig sein“, betonte Holl. So ähnlich gestalte es sich mit den Karnevalsvereinen. Politiker, die in Mannheim was werden wollten, müssten Mitglied in einem Karnevalsverein sein.