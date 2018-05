Autobrände im Landtag

Anzeige

Die Autobrände im MannheimerSüden werden ein Thema im Stuttgarter Landtag. Der Mannheimer SPD-Abgeordnete Dr. Boris Weirauch möchte sich durch eine Anfrage Klarheit über den Stand der Ermittlungen verschaffen und hat einen Fragenkatalog an die Landesregierung gestellt.

„Ich möchte in Erfahrung bringen, welche Maßnahmen die Polizei ergreift, um den oder die Täter dingfest zu machen“, erklärt der SPD-Abgeordnete. „Immer wieder brennen nachts Autos, insbesondere in Neckarau und Rheinau. Die Menschen wollen wissen, was los ist“, so der sicherheitspolitische Sprecher der SPD-Gemeinderatsfraktion. Weirauch fordert, dass die Mannheimer Polizei mehr Unterstützung erhalte und möchte zudem in Erfahrung bringen, ob das Innenministerium eine Verbindung der Auto-Brandserie zu den Bränden in Mannheimer Kleingartenanlagen sieht. red