Awo-Ballett tanzt „auf der Reeperbahn“

Es sei schon Tradition, dass er beim Neujahrsempfang im Otto-Bauder- Haus auf der Schönau die Rede halten darf, erklärte der Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei. „Es ist für mich auch eine Möglichkeit, der Awo und ihren Beschäftigten als Mitglied, Politiker und Staatsbürger danke zu sagen“.

Gleich zu Beginn stellte der Landtagsabgeordnete Fragen zur Armutsentwicklung und Bildung, die jeder versuchen sollte, für sich zu beantworten. Über das Ergebnis der Fragestellung waren die Gäste im Foyer erstaunt. Die von ihm gestellten Fragen stammten von Hans Rosling, der es sich zu seinen Lebzeiten zur Aufgabe machte, die tatsächliche Entwicklung der Welt zu beleuchten. Seine Botschaft sei simpel, aber faszinierend, so Fulst-Blei, da sie sich besser entwickle, als Menschen es wahrnehmen.

Nicht nur Reden bestimmten den Nachmittag. Zur Unterhaltung und für Kurzweil lud ein kleines, von Vorständin der Awo Mannheim, Angelika Weinkötz, arrangiertes Programm mit Musik und Tanz ein. Musikalisch animierte Markus Schnell die Bewohner und ihre Gäste zum Mitsingen.

„Das gibt’s nur auf der Reeperbahn bei Nacht“: Nicht nur zu diesem bekannten Oldie zeigte das Awo-Ballett unter Leitung von Erika Schmalz ihr tänzerisches Können. Viel Applaus erhielten die Damen auch für ihren Stepptanz.

Am Schluss der Veranstaltung dankte auch der Fachbereichsleiter Stefan Frommberger allen, die an der Ausrichtung des Neujahrsempfanges beigetragen hatte. Sein Dankeschön galt auch den Vertretern aus der Politik, der Wirtschaft und dem Vereinsleben. Bei Sekt und Brezel ließ man die Veranstaltung am Nachmittag ausklingen. eng

Freitag, 01.02.2019